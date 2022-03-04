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Политика
Офис президента Украины «потерял» Владимира Зеленского
4 марта, 2022 17:56
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Фото скриншот из видео
В офисе президента Украины не смогли прокомментировать сообщение о том, что украинский лидер Владимир Зеленский покинул страну.
Советник президента Украины Михаил Подоляк уклонился от ответа на вопрос о местонахождении Зеленского.
Данный вопрос давно вызывает интерес и обрастает разными слухами.
Сегодня, 4 марта о том, что Зеленский покинул страну в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Володин ссылается на слова, депутатов Верховной рады, которые сообщают, что не могут попасть к украинскому президенту во Львове. Появилась версия, что Зеленский находится в Польше.
Ни опровергать, ни подтверждать Подоляк эту информацию не стал, пишет ТАСС.
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