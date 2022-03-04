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Политика
Владимир Зеленский покинул Украину и приехал в Польшу
4 марта, 2022 16:23
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Фото скриншот из видео
Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Володин утверждает, что Зеленский покинул Украину. Он ссылается на слова, депутатов Верховной рады, которые сообщают, что не могут попасть к украинскому президенту во Львове.
Есть версия, что Зеленский сейчас в Польше. Киев пока не прокомментировал эту информацию.
Президент Украины Владимир Зеленский очень странно себя вел на пресс-конференции.
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