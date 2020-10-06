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Ночной переворот: комендантом Бишкека назван экс-замглавы МВД

Артем Денисов
6 октября, 2020 06:16
1 мин
Киргизия
Фото: ru.wikipedia.org

Бывший заместитель главы МВД Киргизии Курсан Асанов объявлен комендантом Бишкека.

Такое заявление сделал замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, возложивший на себя функции и.о. руководителя Государственного комитета национальной безопасности.

В настоящее время в Бишкеке создаются народные дружины, в городе милиции не видно. На площади Ала-Тоо протестующие требуют освободить всех, кого они считают политическими заключенными, сообщает ТАСС.

Напомним, политические партии Киргизии, которые не смогли выиграть парламентские выборы, заявили о желании сформировать народное правительство и выбрать нового главу кабмина, сообщил лидер оппозиционной партии «Ата-Мекен» Жанар Акаев.

Ранее протестующие освободили из заключения экс-премьера Сапара Исакова и экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

темы
протесты
политика
киргизия
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