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Протестующие в Киргизии освободили из СИЗО экс-президента

Артем Денисов
6 октября, 2020 01:53
1 мин
Алмазбек Атамбаев
Фото: Kremlin.ru

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из следственного изолятора Госкомитета национальной безопасности.

Освободить бывшего главу государства требовали протестующие в Бишкеке, которые сломали ворота в здание Госкомитета, зашли на его территорию и начали переговоры с начальством, сообщает РБК.

Атамбаев был арестован в 2019 году. Бывший президент, вместе со своими политическими сторонниками, обвиняется в ряде преступлений – убийствах, покушениях на убийства, беспорядках и хулиганстве.

Ранее протестующие взяли дом правительства.

Напомним, в Киргизии начались массовые протесты после объявления результатов парламентских выборов, на которых победили провластные партии.

темы
протесты
президент
киргизия
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