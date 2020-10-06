Новости Политика
Политика
Протестующие в Киргизии освободили из СИЗО экс-президента
6 октября, 2020 01:53
1 мин
Фото: Kremlin.ru
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из следственного изолятора Госкомитета национальной безопасности.
Освободить бывшего главу государства требовали протестующие в Бишкеке, которые сломали ворота в здание Госкомитета, зашли на его территорию и начали переговоры с начальством, сообщает РБК.
Атамбаев был арестован в 2019 году. Бывший президент, вместе со своими политическими сторонниками, обвиняется в ряде преступлений – убийствах, покушениях на убийства, беспорядках и хулиганстве.
Ранее протестующие взяли дом правительства.
Напомним, в Киргизии начались массовые протесты после объявления результатов парламентских выборов, на которых победили провластные партии.
поддержать проект
1 мин