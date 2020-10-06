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Киргизские партии заявили о планах сформировать новое правительство

Артем Денисов
6 октября, 2020 04:32
1 мин
флаг Киргизии
Фото: ru.wikipedia.org

Политические партии Киргизии, которые не смогли выиграть парламентские выборы, заявили о желании сформировать народное правительство и выбрать нового главу кабмина, сообщил лидер оппозиционной партии «Ата-Мекен» Жанар Акаев.

По его словам, задачей нового правительства и премьера станет проведение новых выборов, которые должны быть «чистыми и прозрачными», сообщает «Интерфакс».

Тем временем, протестующие освободили из заключения экс-премьера Сапара Исакова.

Он был освобожден из колонии в селе Молдовановка.

Исков был осужден по факту коррупции в Историческом музее и модернизации ТЭЦ Бишкека на 18 и 15 лет соответственно, сообщает 24.kg

Напомним, ранее экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из следственного изолятора Госкомитета национальной безопасности.

Освободить бывшего главу государства требовали протестующие в Бишкеке, которые сломали ворота в здание Госкомитета.

темы
протесты
политика
киргизия
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