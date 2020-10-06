Киргизские партии заявили о планах сформировать новое правительство
Политические партии Киргизии, которые не смогли выиграть парламентские выборы, заявили о желании сформировать народное правительство и выбрать нового главу кабмина, сообщил лидер оппозиционной партии «Ата-Мекен» Жанар Акаев.
По его словам, задачей нового правительства и премьера станет проведение новых выборов, которые должны быть «чистыми и прозрачными», сообщает «Интерфакс».
Тем временем, протестующие освободили из заключения экс-премьера Сапара Исакова.
Он был освобожден из колонии в селе Молдовановка.
Исков был осужден по факту коррупции в Историческом музее и модернизации ТЭЦ Бишкека на 18 и 15 лет соответственно, сообщает 24.kg
Напомним, ранее экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из следственного изолятора Госкомитета национальной безопасности.
Освободить бывшего главу государства требовали протестующие в Бишкеке, которые сломали ворота в здание Госкомитета.