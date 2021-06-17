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Политика
Ни за, ни против: ни одна партия в России не отреагировала на режим обязательной вакцинации
17 июня, 2021 14:09
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Kremlin Pool/Global Look Press
Ни одна партия в России не отреагировала на введение обязательной вакцинации в регионах. Напомним, принудительно будут прививать в Москве, Московской, Кемеровской и Сахалинской областях.
На отсутствие реакции обратил внимание Telegram-канал «Образ будущего».
«Это называется, настоящие народные представители. Ни за, ни против. Как будто ничего не случилось», - написал источник.
До введения принудительной вакцинации в стране лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия «все равно подойдет» к этому.
16 июня Москва объявила о вакцинации 60% работающих граждан в срок до 15 августа. За ней об аналогичном решении сообщила Московская область. Далее последовали Кузбасс и Сахалин.
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Почему партии молчат в ситуации с введением обязательной вакцинации от коронавируса в нескольких регионах России?
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