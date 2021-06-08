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Жириновский «напряг» россиян словами об обязательном вкалывании препарата от коронавируса
8 июня, 2021 10:40
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Komsomolskaya Pravda /Russian Look/ Globallookpress
Вакцинация от коронавируса в России может стать обязательной. Об этом заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.
По мнению политика, «мы к этому все равно подойдем», так как в противном случае «пандемию не остановить».
Он указал на то, что законопроект о включении прививки от COVID-19 в национальный календарь прививок откроет государственное финансирование вакцинации, пишет ИА Regnum.
Жириновский добавил, что пока все прививки в России добровольные.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил обязательную вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что вопрос следует проработать с юридической точки зрения.
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