Чего боялись люди - началось в четвертом российском регионе
Четвертый российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Ранее соответствующее решение приняли Москва, Московская и Кемеровская области.
О проведении обязательной вакцинации написало РИА Новости со ссылкой на главу управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгу Фунтусову. В регионе будут привиты работники образования, здравоохранения, соцзащиты, сферы услуг, МФЦ, торговли, транспорта, музеев, театров и кино, лагерей, детских игровых комнат.
Обязательная вакцинация вводится с 21 июня. В организациях должны быть привиты 60% сотрудников. В случае отказа от укола они будут отстранены от работы.
Сахалинская область находится на восьмом месте по заболеваемости коронавирусом.
Накануне принудительную вакцинацию объявили в Москве. Следом на аналогичный шаг пошла Московская область. За ними последовал Кузбасс.
Ранее сообщалось, что 40% россиян не хотят делать прививку от коронавируса в любом случае. Поставить укол планировали 18% граждан.