Новости – Люди
Люди
Московская область вслед за Москвой также объявила обязательную вакцинацию
16 июня, 2021 12:24
1 мин
1 мин
Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de/globallookpress
Московская область объявила обязательную вакцинацию от коронавируса. Ранее о принудительной вакцинации отдельных категорий граждан сообщила Москва.
Первый компонент вакцины нужно получить до 15 июля, второй - до 15 августа. Обязательная вакцинация запускается для работников сферы услуг, транспорта. торговли, ЖКХ, культуры, образования и госслужащих.
Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».
Ранее стало известно, что в Москве должны привить 60% работающих.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку