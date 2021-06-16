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Роспотребнадзор предписал до 15 августа провести в Москве обязательную вакцинацию 60% работающих людей
16 июня, 2021 12:01
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Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency
Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала привить от коронавируса 60% работающих людей. В подписанном ею постановлении говорится, что ситуация по COVID-19 в городе оценивается как неблагополучная.
В документе оговариваются сроки: первый компонент вакцины необходимо получить до 15 июля. До 15 августа обязателен второй укол.
Принудительная вакцинация вводится в сфере услуг, образования, торговли, культуры и транспорта, передает Telegram-канал LIFE SHOT.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сделал заявление об обязательной вакцинации.
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