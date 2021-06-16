Из-за двух отличий коронавируса в 2021 году Денис Проценко сделал заявление об обязательной вакцинации
В 2021 году инкубационный период коронавируса сократился до 4-5 дней. Появились пациенты, которые не реагируют на стандартное лечение. Это главные отличия COVID-19 в этом году.
О них рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
«Мы видим, что укоротился инкубационный период», - отметил он в интервью RT.
По мнению Проценко, единственный выход из ситуации с эпидемией - обязательная вакцинация.
Проценко спросили, что он «по-честному» думает о принудительной вакцинации.
«Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос, как она регулироваться должна, наверное, самый главный», — сказал врач и констатировал, что вакцинация - это «очень непростой вопрос».
Москва - лидер по количеству заболевших в России. В связи с ростом числа поступающих в больницы с 15 по 19 июня в столице объявлен режим нерабочих дней.