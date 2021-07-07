Непривившихся от коронавируса работников будут оставлять без средств к существованию
Правительство Латвии решило внести поправки в законодательство, которые позволят работодателям увольнять сотрудников без прививки от коронавируса, которые они должны будут сделать до 15 сентября.
Согласно поправкам, компании станут требовать сертификат о вакцинации от сотрудников, чья работа связана с повышенным риском заражения других работников.
В случае отказа от вакцинации работодатель будет вправе отстранить сотрудника от исполнения обязанностей, перевести на другую должность или уволить.
Также нежелающие прививаться латыши будут лишены права получать государственные и муниципальные услуги, сообщает РБК.
Ранее министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что не сделавшего прививку сотрудника можно отстранить от работы. По его словам, если у человека нет объективных причин для невакцинации, то он может быть отстранен от работы без сохранения зарплаты.