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Политика

Не виноват, но отвечать будешь: Вашингтон возложил на Москву ответственность преступников

Антон Мельников
21 мая, 2021 00:20
2 мин
Антон Мельников
21 мая, 2021 00:20
2 мин
Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/globallookpress
Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/globallookpress

К кибератаке на американский топливный трубопровод Colonial Pipeline Кремль непричастен. Тем не менее, Москва отвечает за действия хакеров, которые находятся на территории России. Об этом на брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Один из присутствующих на брифинге журналистов спроси у Псаки, не появилось ли разведданных о том, что атака на Colonial Pipeline была проведена по косвенным указаниям спецслужб РФ.

Она пояснила, что президент Байден уже «четко пояснил» оценку американских спецслужб по поводу возможной причастности российских спецслужб. Тем не менее, ответственность на Москве за хакеров все же лежит.

«<…> В то же время преступная группа находится на российской территории, и по этой причине они отвечают (за киберпреступников – прим.)», - приводит слова пресс-секретаря «ТАСС».

Напомним, 13 мая президент США Джо Байден заявил, что Кремль к атаке на топливный трубопровод не причастен. Позднее стало известно, что атакой на Colonial Pipeline хакеры заработали 90 млн долларов.

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ТЕГИ
США
Кибератака
Джен Псаки
Colonial Pipeline
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