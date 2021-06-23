Не уподобляться Лукашенко: Берлин предпочел не «пачкать руки» об высказывания президента Беларуси
Германия не будет комментировать неоднозначные слова президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес главы немецкого МИД Хайко Мааса. Заявление Лукашенко комментариев не требует. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в ходе брифинга.
Он также отметил, что стиль высказываний и содержание речей «господина Лукашенко не нуждаются в комментировании». Представитель правительства также пояснил, что уделять излишнее время инциденту и вдаваться в подробности не хочет, поскольку необходимости в этом нет.
На слова Лукашенко о министре Маасе и Германии в целом отреагировала представитель немецкого МИД Мария Адебар. Она подчеркнула, что страна прекрасно понимает и «осознает свою историческую ответственность» в связи с событиями прошлого. Она отметила, что этот вопрос неоднократно проговаривался первыми лицами Германии, в том числе на выступлениях посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны, передают «Известия».
Напомним, днем ранее Лукашенко выступал в Брестской крепости по случаю годовщины нападения гитлеровской Германии на СССР. В ходе своей речи президент нашел сходство между объявлением санкций против белорусских властей и событиями 1941 года. При этом президент допустил крайне резкое высказывание в адрес нынешнего главы МИД Германии Мааса.
«Вчера каявшийся немец или наследник нацистов?», - сказал о министре Лукашенко.
Подробнее о словах Лукашенко читайте в нашем материале.