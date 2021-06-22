«Нас на руках должны носить»: Лукашенко «приплёл» события 80-летней давности к антибелорусским мерам
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в мероприятии посвященном 80-летию начала Великой Отечественной войны в Брестской крепости, где прошла церемонии возложения венков.
Во время своей речи Лукашенко увидел некоторую аналогию между нападением фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года и введенными против Беларуси санкциями.
«Вчера Евросоюз ввел экономические санкции против наших людей и предприятий. Ночью, 22 июня. Их действительно история ничему не научила», - заявил Лукашенко.
По мнению Лукашенко, Евросоюз должен учитывать прошлые заслуги республики в Великой Отечественной войне, поскольку именно она спасла Европу от немецких захватчиков.
«Вы нас не душить должны, вы нас на руках должны носить: поляки, немцы, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы, - заявил президент. - Если бы немцы тогда взяли вверх, то вы бы вместе с нами и всем советским народом ходили бы рабами».
Трансляцию мероприятия вёл YouTube-канал «АТН: новости Беларуси и мира».
Напомним, 21 июня стало известно о принятии ЕС уже четвертого пакета санкций в отношении Беларуси. Ограничения введены в связи с политическими преследованиями оппозиции в республике и инцидентом с принудительной посадкой иностранного борта Ryanair. Ожидается, что в ближайшем будущем последуют еще более серьезные меры.