«Прекратить»: Лукашенко сделали четвертое однозначное «послание». Но это не все - готовится нечто большее
Европейский союз официально принял четвертый пакет санкционных ограничений в отношении действующего в Беларуси политического режима. Под рестрикции попали 86 физических и юридических лиц. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.
По его словам, своим решением о санкциях Евросоюз «послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси». Мишель уверен, что действия ЕС нельзя расценить неоднозначно.
«Наше послание режиму не может быть понято неверно: освободить всех политических заключенных, прекратить дальнейшие репрессии, начать всеобъемлющий национальный диалог», - написал он.
Между тем, как сообщает «ТАСС», в правящих кругах ЕС существуют сомнения по поводу эффективности принятых ограничений. Вряд ли четвертый пакет подействует на власти Беларуси сильнее, чем три предыдущих. В связи с этим, в Европе идёт подготовка к принятию дополнительных мер, на этот раз экономических. Их целью станут отдельные сектора экономики республики. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, меры будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня.
Информацию об экономических санкциях также подтверждает агентство France-Presse. По информации его источников, Евросовет «единогласно принял решение ввести санкции в отношении семи секторов экономики Белоруссии, чтобы повлиять на источники финансирования режима Александра Лукашенко», передаёт «ТАСС».