«Читай, пусть подохнут там»: поведение «стоявшей на коленях» Германии удивило и разгневало Лукашенко

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал объявление нового пакета санкций против официальных лиц и структур республики. Особо он выделил участие Германии в принятии новых мер. Президента возмутило то, что страна, чьи предки развязали Великую Отечественную войну, позволила себе участвовать в рестрикциях против Беларуси. Об этом он заявил в ходе выступления в Брестской крепости в честь 80-летия начала Великую Отечественной войны.

«От кого не ожидали участия в этом коллективном сговоре, так это от Германии, - заявил Лукашенко. - От тех, чьи предки уничтожили в Великой Отечественной войне не только каждого третьего белоруса, но и миллионы нерожденных детей».

По словам Лукашенко, после окончания войны многие выходцы из Германии «шатались по всему миру», в том числе по территории Европы и СССР и «каялись».

«Каялись, рыдали, на коленях стояли, просили открыть памятники, похоронить еще незахороненных немцев - фашистов, которые пришли на нашу землю», - сообщил он.

Белорусы же в свою очередь были «добры и толерантны» к немцам, а также «открыли свои сердца и души и отнеслись по-человечески к ним», считает глава республики.

В озвученном Лукашенко контексте, президент оказался недоволен недавними словами главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что антибелорусские санкции надо распространить на отдельные сектора экономики республики.

«Читай, пусть подохнут там. Так и хочется спросить автора этих строк: господин Маас, вы кто? – возмутился Лукашенко. - Вчера каявшийся немец или наследник нацистов?».

Глава Беларуси подчеркнул, что главе немецкого МИД «не надо каяться на публику» за действия, свершенные его предками, поскольку «грош цена этим покаяниям».

«Никакие слова не спрячут реальные замыслы», - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Ранее ЕС объявил новые санкции против ряда официальных лиц и структур Беларуси. Ожидается следующий еще более серьезный пакет мер.