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Политика
«Не нравится»?: Лукашенко жестко ответил насчет запрета полетов через «безопасную Беларусь»
26 мая, 2021 11:24
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President.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко ответил странам на запрет полетов над Беларусью. Ранее после принудительной посадки рейса Ryanair входящие в Евросоюз государства стали поочередно отказываться от полетов над республикой.
«Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте там, где угробили 300 человек», - сказал президент. Его слова приводит Telegram-канал Раньше всех. Ну почти.
До этого Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с посадкой Ryanair в Минске 23 мая. Он считает, что отдав приказ посадить самолет с оппозиционером на борту, действовал законно.
Ранее о запрете летать над Беларусью заявили в Эстонии, на Украине и в других странах.
Накануне сообщалось, что Россия однозначно решила вопрос о полетах над Беларусью.
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