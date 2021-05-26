«Не нравится»?: Лукашенко жестко ответил насчет запрета полетов через «безопасную Беларусь»

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко ответил странам на запрет полетов над Беларусью. Ранее после принудительной посадки рейса Ryanair входящие в Евросоюз государства стали поочередно отказываться от полетов над республикой.

«Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте там, где угробили 300 человек», - сказал президент. Его слова приводит Telegram-канал Раньше всех. Ну почти.

До этого Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с посадкой Ryanair в Минске 23 мая. Он считает, что отдав приказ посадить самолет с оппозиционером на борту, действовал законно.

Ранее о запрете летать над Беларусью заявили в Эстонии, на Украине и в других странах.

Накануне сообщалось, что Россия однозначно решила вопрос о полетах над Беларусью.