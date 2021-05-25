Вопрос о полетах над Беларусью в России решили однозначно

Политика

Информированный источник сообщил об однозначном решении России насчет полетов над Беларусью. Москва не станет ограничивать транзит гражданской авиации.

Полеты в третьи страны будут осуществляться в обычном режиме. Решение о прокладке маршрута будут принимать авиакомпании.

«Авиакомпании имеют право, исходя из собственных коммерческих интересов, преимущественно из интересов топливной эффективности, прокладывать и изменять маршруты», - сказал собеседник «Интерфакса».

Вопрос о полетах встал после инцидента 23 мая с принудительной посадкой в Минске рейса ирландской авиакомпании Ryanair. После него перевозчики один за другим стали избегать пролетов над республикой. Об отказе летать над Беларусью, в частности, объявили французская и финская авиакомпании Air France, Finnair.