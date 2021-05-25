Несколько авиакомпаний отказались летать над страной-изгоем

Политика

Несколько авиакомпаний 25 мая сообщили о приостановке полетов над Беларусью. О соответствующем решении объявили французская Air France и финская Finnair.

Компания Air France уведомила о приостановке полетов на фоне выводов Европейского совета. Finnair сослалась на распоряжение авиавластей Финляндии, которые рекомендовали избегать воздушного пространства Беларуси.

Обе компании заявили, что приостанавливают полеты «до дальнейшего уведомления», пишет РИА Новости.

Заявления авиакомпаний небеспочвенны. 23 мая лайнер Ryanair экстренно сел в Минске после сообщения о минировании. Оно не подтвердилось, но после посадки задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Беларуси он обвиняется в организации массовых беспорядков - ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне первая в Европе страна отказалась принимать самолеты из Беларуси. 24 мая было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. После инцидента с самолетом Ryanair Беларусь лишилась всех дипломатов и посла в европейской стране.