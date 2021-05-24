Лукашенко «досажался»: Беларусь лишилась всех дипломатов и посла в европейской стране

Политика

Латвийское министерство иностранных дел заявило о том, что страна высылает всех дипломатов посольства и самого посла Беларуси. Таким образом Латвия ответила на аналогичные действия белорусских властей. Об этом сообщил пресс-секретарь латвийского МИД Янис Бекерис.

По его словам, 24 мая латвийского посла в республике Эйнарса Семаниса вызвал МИД Беларуси и выразил требование покинуть страну самому и всем сотрудникам посольства. Латвия ответила на это зеркально.

«Реагируя на это решение, в МИД Латвии приглашен временный поверенный в делах Белоруссии в Латвии, чтобы информировать белорусскую сторону об аналогичном шаге в отношении белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами», - приводит слова пресс-секретаря МИД Латвии «ТАСС».

Напомним, конфликт между Беларусью и Латвией разразился после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Под предлогом угрозы безопасности, борт сел в минском аэропорту. Проверка угрозу не подтвердила, однако с самолёта был ссажен и задержан Роман Протасевич - один из основателей Telegram-канала Nexta критиковавших режим белорусского президента Александра Лукашенко.

В ответ на действия белорусских властей глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис заменили государственный флаг Беларуси. Он был вывешен в Риге в честь проходящего Чемпионата мира по хоккею. Государственный красно-зелёный флаг заменили на бело-красно-белый флаг, который используется белорусской оппозицией.

В ответ на замену флага Беларусь заявила о высылке сотрудников латвийского диппредставительства.

Ранее сегодня белорусский Минтранс объяснил посадку самолёта Ryanair письмом от боевиков «ХАМАС». Об этом читайте в нашем материале.