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Названа причина загадочного исчезновения президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова

Артем Денисов
9 октября, 2020 03:34
1 мин
Сооронбай Жээнбеков
Фото: president.kg/kg

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков попросил дать ему спокойно оставить свои полномочия и уйти в отставку.

Такое заявление сделал Садыр Жапаров на встрече со сторонниками, который занял пост премьер-министра после массовых акций протеста в стране. «Жээнбеков через одного депутата попросил дать ему спокойно уйти в отставку», — сказал Жапаров, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, в Киргизии пропал президент Сооронбай Жээнбеков. Неизвестно также местонахождение премьер-министра Кубатбека Боронова.

Первые лица не появлялись на публике с начала протестов - с 5 октября - после того, как в республике прошли парламентские выборы. В результате бунтующие смогли захватить здание парламента, освободить из-под ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.

темы
президент
отставка
киргизия
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