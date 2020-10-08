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В Киргизии пропал президент Сооронбай Жээнбеков. Неизвестно также местонахождение премьер-министра Кубатбека Боронова.

Об этом сообщил замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев. Первые лица не появлялись на публике с начала протестов - с 5 октября. В интернете есть несколько видеообращений президента, но где они были записаны, неизвестно.

Собеседник агентства заявил: «Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются».

Как пишет «Интерфакс», в целях безопасности было принято решение закрыть гарницу.

Замглавы Совбеза добавил, что ситуация в стране остается напряженной. Чтобы не дестабилизировать обстановку, партии должны сесть за стол переговоров, подчеркнул он.

Акции протеста начались в Киргизии после подведения итогов парламентских выборов. На них победили провластные партии. 6 октября Центризбирком аннулировал итоги. В тот же день в Киргизию направились российские военные.