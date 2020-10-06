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В Киргизию выдвигаются российские военные

Лилия Караева
6 октября, 2020 16:02
1 мин
Военные
Минобороны РФ

На военную авиабазу «Кант» в Киргизии собралась вылететь группа российских офицеров. Это необходимо, чтобы установить резервный независимый канал связи.

О визите военных из России для этих целей рассказал источник в штабе Центрального военного округа.

«До сих пор военнослужащие авиабазы пользовались ресурсами местных властей для организации связи», - заявил собеседник.

Он подчеркнул, что такая необходимость возникла в связи с «последними событиями» в Киргизии, пишет агентство URA.RU.

Напомним, после парламентских выборов в Киргизии начались массовые протесты. Граждане требуют отменить результаты голосования после победы исключительно провластных партий. 6 октября ЦИК Киргизии признал итоги недействительными.

темы
Россия
военные
Киргизия
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