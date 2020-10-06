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Итоги выборов в парламент Киргизии признаны недействительными

Дмитрий Байков
6 октября, 2020 12:00
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фото: Wikipedia

На фоне протестов ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент республики, которые прошли 4 октября.

Член комиссии Гульнара Джурабаева сообщила, что ЦИК проголосовал о признании итогов выборов недействительными. По ее словам, этой избирательной кампанией избирательная комиссия себя дискредитировала, поэтому будет принято решение о досрочном сложении полномочий.

В Киргизии 4 октября состоялись выборы в парламент. Из предварительных данных следовало, что в парламент прошли только 4 партии из 16: «Единство», «Родной Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Единый Кыргызстан». Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что правительство Киргизии на фоне беспорядков, которые начались после парламентских выборов, перешло на работу в особом режиме.

темы
выборы
общество
политика
ЦИК
Киргизия
парламент
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