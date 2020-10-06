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Правительство Киргизии перешло на работу в особом режиме
6 октября, 2020 10:05
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Telegram-канал Znak.com
Правительство Киргизии на фон беспорядков, которые начались после парламентских выборов, перешло на работу в особом режиме. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе кабмина.
Власти Киргизии работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка. Правительство призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что оппозиция в Киргизии будет добиваться отстранения действующего президента Сооронбая Жээнбекова. В первую очередь, оппозиционные партии планируют создать координационный совет.
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