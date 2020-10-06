«Создадим координационный совет»: оппозиция в Киргизии выбрала белорусский сценарий

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Оппозиция в Киргизии будет добиваться отстранения действующего президента Сооронбая Жээнбекова. В первую очередь, оппозиционные партии планируют создать координационный совет.

Об этом рассказал представитель национал-патриотической партии «Чон казат» Максат Мамытканов. По его мнению, «выборы в парламент Киргизии нужно провести заново, но только после принятия новой Конституции».

Действующий Центризбирком нужно убрать по причине недоверия. «Для начала мы создадим координационный совет, который учредит координационное совещание», - цитирует Мамытканова «Интерфакс».

5 октября в Бишкеке начались протесты после объявления предварительных итогов парламентских выборов. На них победили провластные партии. Митингующие потребовали аннулировать итоги голосования и провести новые выборы. Они освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

В результате беспорядков пострадали 590 человек, один скончался. Президент Киргизии назвал происходящее попыткой незаконного захвата власти.