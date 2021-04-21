Названа дата возобновления чартеров на курорты Египта

Политика

Россия может возобновить прерванные полеты на курорты Египта.

Как ожидается, это случится после 10 мая. По данным источника в авиакомпании, в настоящее время изучаются решения по возобновлению авиасообщения одновременно с Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом. Речь идет о чартерных рейсах.

По словам собеседника «Интерфакса» в туристической отрасли, интерес к чартерным рейсам в Египет у российских туроператоров вырос после ограничения авиасообщения с Турцией.

Вместо закрытых для российских туристов Турции и Танзании, можно отдохнуть в других странах, а также выбрать отечественные курорты или направления в ближайшем зарубежье.

По данным сервиса OneTwoTrip, в качестве альтернативы могут быть рассмотрены Египет, ОАЭ, Кипр, Греция и страны ближнего зарубежья — Армения, Казахстан или Узбекистан.