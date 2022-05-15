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Политика
НАТО торопится усилить присутствие на Балтике еще до вступления Швеции и Финляндии
15 мая, 2022 17:17
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Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press
НАТО торопится усилить присутствие на Балтике еще до вступления в альянс Швеции и Финляндии.
Как заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи глав МИД блока в Берлине, в НАТО готовы обсуждать со Швецией и Финляндией гарантии безопасности на переходный период.
По его словам, все готовы сесть за стол переговоров для обсуждения гарантий безопасности. НАТО усилит присутствия в Балтике.
Также генсек отметил, что будет сделано все возможное для укоренной процедуры вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он выразил надежду, что вопросы с Турцией удастся урегулировать, пишет «РИА Новости».
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