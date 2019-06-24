Натиск на российский юг

После 10 лет относительного спокойствия российско-грузинские отношения оказались на грани коллапса. Поводом стало заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое проходило в здании грузинского парламента. Председательствующей стороной на мероприятии была Россия в лице членов Госдумы и главы Генассамблеи МАП Сергея Гаврилова.

20 июня во время перерыва в сессионный зал парламента вошло несколько депутатов из оппозиционных партий («Единого национального движения» и «Европейской Грузии»). Они заблокировали трибуну и попытались сорвать заседание МАП. В частности, они выразили недовольство тем, что Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

Как пояснил сам депутат, он сел на почётное место на правах председателя Генассамблеи МАП. Кроме того, рассадка российских депутатов была согласована со службой протокола парламента.

Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» не смогли утихомирить оппозиционеров. В итоге было решено перенести заседание в гостиницу, где остановились российские гости. Однако у парламента членов Госдумы уже ожидала разъярённая толпа. Радикалы попытались прорваться к депутатам. По словам Гаврилова, его даже несколько раз ударили

После отбытия гостей из РФ митингующие попытались штурмом взять здание парламента. Центр Тбилиси штормило на протяжении двух дней. Демонстранты крушили автомобили, возводили баррикады, требовали отставки руководства страны. В общей сложности пострадали около 250 человек, в том числе полицейские и журналисты.

Грузинская оппозиция обвинила членов Госдумы в попытке «оккупации» и распространила ложную информацию о том, что Гаврилов якобы воевал в Абхазии. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, что в тот момент, когда российская делегация покидала парламент, у здания собрались сотни радикалов, которым «раздали одинаковые плакаты и листовки».

Москва настаивает на том, что беспорядки носили организованный характер. 21 июня президент РФ Владимир Путин распорядился прекратить авиасообщение с Грузией с 8 июля текущего года из-за опасений по поводу безопасности российских граждан

В Тбилиси раскритиковали «санкцию» Кремля. Руководство страны утверждает, что безопасности российских туристов ничего не угрожает. Решение Путина с точки зрения официального Тбилиси навредит отношениям обоих государств.

Напомним, дипломатические отношения между РФ и Грузией были разорваны после августовской войны 2008 года. Контакты по диплинии осуществляются через Швейцарию. Однако в реальности политики обеих стран, как это следует из заседания МАП, общаются и взаимодействуют напрямую.

Более того, последние годы значительно улучшились торгово-экономические отношения. Россия открыла свой рынок для грузинских продовольственных товаров. Ежегодно Тбилиси экспортирует в РФ сельхозпродукции на почти 300 миллионов долларов. Большая часть грузинского импорта — это вино и минеральная вода «Боржоми»

Из России заметно увеличился турпоток в Грузию и как следствие — возрос спрос на недвижимость. Ежегодно в Грузию приезжают около 8 миллионов туристов, каждый шестой — россиянин. Несмотря на югоосетинский конфликт и отсутствие дипотношений, Грузия превратилась для наших граждан в гостеприимную страну с умеренными ценами на отдых.

Ситуация в российско-грузинских отношениях до 20 июня 2019 года в целом устраивала обе стороны. Можно сказать, что Тбилиси помирился с Москвой, не идя при этом на политические уступки. А возросший из РФ турпоток стал не только источником заработка для Грузии, но и своеобразным проводником неизменно тёплого отношения русских к грузинского народу.

События у здания парламента стали первым серьёзным кризисом за минувшие 11 лет. Для Грузии он может обернуться весьма тяжёлыми последствиями, и приостановка авиасообщения — это, скорее всего, предупредительная мера Москвы. По-настоящему тяжело Грузии придётся, если РФ ограничит или закроет доступ к своему рынку.

Кому выгоден виток напряжённости в отношениях между двумя государствами? Только прозападной части грузинской оппозиции. Член ГД Чепа утверждал, что координация депутатов-радикалов осуществлялась на английском языке

Не исключено, что оппозиционеры получали соответствующие инструкции, в том числе из посольства США, которое является координирующим институтом едва ли не всех крупных народных волнений и госпереворотов на постсоветском пространстве. В Грузии американские кукловоды получили очень хороший опыт — в ноябре 2003 года в результате революции они поменяли президента страны.

Эдуард Шеварднадзе был вынужден уйти, а на выборах победил Михаил Саакашвили, развязавший войну в августе 2008 года, которая поссорила два братских народа. Сейчас, по всей видимости, разыгрывается новая карта, чтобы нивелировать результаты наступившего ранее примирения между Россией и Грузией.

Складывается впечатление, что США как бы тестируют официальный Тбилиси, проверяя, насколько нынешние грузинские власти готовы (или не готовы) отстаивать курс на постепенную нормализацию отношений с Москвой. Очевидно, что в сторону Москвы Тбилиси не повернётся, но в Вашингтоне, по всей видимости, дали грузинскому руководства понять недопустимость любых политических шагов сторону РФ

Лето 2019 года для России может быть жарким не только из-за событий в Грузии. С мая крайне напряжённая ситуация сохраняется вокруг Ирана. Соединённые Штаты под предлогом того, что Тегеран отказался выполнять часть ядерной сделки «пригнали» к его берегам авианосную группу.

Обстановка последовательно накаляется из-за нападения на два нефтетанкера Front Altair и Kokuka Courageous в районе Ормузского залива, принадлежащих Норвегии и Японии. Иранские моряки приняли участие в спасении 44 человек, но этот факт не помешал США обвинить ИРИ в организации атаки на корабли. До сих пор непонятно, что случилось, но Тегеран априори оказался виновен.

Россия вступилась за Исламскую Республику. Как только шум вокруг нападения на танкеры утих, вооружённые силы Ирана сбили тяжёлый американский проводивший разведку. Тегеран сообщает, что БПЛА нарушил воздушное пространство страны и был уничтожен в соответствии с правом на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН. В подтверждении своих слов МИД ИРИ опубликовал маршрут полёта американского дрона над провинцией Хормозган.

В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными прежде разрушениями» в случае начала войны. По данным Пентагона, беспилотник пролетал над международными водами и был сбит без законных на то оснований

Военная операция против ИРИ может завершиться катастрофическими для Ближнего Востока последствиями. Эксперты сходятся во мнении, что Трамп не отважится на эскалацию конфликта, особенно перед грядущим стартом избирательной кампании.

Цель текущего кризиса заключается в том, что склонить ИРИ к новому варианту ядерной сделки. За спиной США стоит Израиль, мечтающий максимально ослабить Тегеран для реванша в Сирии, где размещено множество военных объектов Исламской Республики.

Уход или ослабление позиций Тегерана в САР осложнит положение российского контингента. С 2015 года Иран превратился в фактического союзника в арабской республике. Совместные усилия обеих стран стали залогом военного разгрома террористических группировок. Не добившись свержения Башара Асада, США начали вывод войск из Сирии, но теперь у Вашингтона появляется повод задержаться в этой стране.

Раскачка ситуации в Грузии и военное давление на Ирана не приведёт к серьёзному ослаблению геополитических позиций России, но вызовет массу новых проблем.