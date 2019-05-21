Фактор ядерной дубинки

Единственной сферой, где США и Россия могут вести предметный и конструктивный диалог, является контроль над ядерным оружием. Такую мысль в интервью изданию Cipher Brief выразил бывший сотрудник ЦРУ Стивен Холл. По его словам, во всех остальных вопросах Соединённые Штаты могут обойтись без сотрудничества с Москвой.

Стивен Холл проработал в Центральном разведывательном управлении около 30 лет. В отставку он вышел в 2015 году, находясь на высокопоставленной должности. В резюме американского офицера говорится, что он руководил операциями в Латинской Америки и Евразии. В штаб-квартире ЦРУ Холл занимался киберугрозами, безопасностью, контрразведкой и противодействием терроризму.

Интервью Холла наполнено присущим многим американским офицерам великодержавным пафосом. Однако отставной разведчик выразил несколько любопытных для российской аудитории мыслей. По его мнению, Вашингтон не должен медлить с переговорами по заключению новой версии Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в который, как предполагается, будет вовлечён Китай.

Холл считает, что без диалога с русскими США не в состоянии решить вопросы, связанные с регулированием количества ядерных боеголовок и ракет. Во всех остальных международных проблемах (Северная Корея, Иран, Венесуэла) у Штатов нет необходимости прибегать к помощи РФ.

Сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, как полагает Холл, является полезным, но носит ограниченный характер. Экс-сотрудник ЦРУ называет Россию государством-изгоем, которое стремится расколоть союз западных демократий и ослабить США, в том числе путём вмешательства в выборы (имеется в виду деятельность российской разведки в 2016 году, ставшая предметом расследования комиссии Роберта Мюллера).

Интервью Холла весьма красноречиво отражает суть политики Соединённых Штатов по отношению к России. Даже из официальных сообщений двух государств следует, что ядерный вопрос занимает основное место в повестке дне. Сейчас Москва и Вашингтон ведут консультации по заключению обновлённого ДРСМД. Как уже писала РП, вовлечение в сделку КНР будет удовлетворять интересам США и РФ.

Отставной разведчик не лукавит, когда говорит о способности Соединённых Штатов обойтись без помощи России в иранском и северокорейском вопросах. У Москвы нет рычагов влияния на Тегеран и Пхеньян, хотя номинально Россия вовлечена в переговорный процесс по ракетно-ядерным программам этих двух государств.

Важнейшую роль в разрешении северокорейского кризиса играет Китай, который считается основным спонсором и выгодоприобретателем от существования коммунистического режима в КНДР. В свою очередь Иран представляет собой закрытое теократическое государство, равноудалённое от всех полюсов силы. В какой-то степени на позицию Тегерана может повлиять только Пекин, основной покупатель иранских углеводородов.

В венесуэльском вопросе ситуация не такая однозначная, как её представляет Холл. Соединённые Штаты явно переоценили свои возможности по смене законного правительства. Главные спонсоры режима Николаса Мадуро — Китай и Россия — занимают неуступчивую позицию по Боливарианской Республике, опасаясь потерять там свои активы. И Вашингтон, видимо, не счёл нужным предоставить Москве и Пекину какие-либо гарантии в случае победы проамериканского лобби.

Наверное, единственный регион, где Россия поломала зубы американцам, это Сирия. Обсуждение ситуации в САР не может обходиться без учёта мнения РФ. Также на повестке дня российско-американских переговоров неизменно находится Украина. Главный рычаг Москвы, с которым вынуждены считаться США, это возможное изменение статуса непризнанных республик и вероятность военной помощи им.

Однако в остальном со Стивеном Холлом можно согласиться. Коллективный Запад (за исключением очень небольшого числа государств) не собирается вести равноправный диалог с Москвой и развивать с ней разностороннее сотрудничество.

Чтобы прорвать этот полуизоляционистский режим и добиться отмены (или послабления) санкций, в интересах России внести раскол в единство европейского сообщества, а также вбить клин в отношениях между США и ведущими державами Старого Света.

Интервью Холла опровергает широко распространённое в России убеждение о том, что тема отношений с Москвой является едва ли не важнейшей в американском политическом и общественном дискурсе. Скандал вокруг «вмешательства» РФ в выборы резидента США породил стереотип о том, что обещание наладить отношения с Россией являются чуть ли не залогом успеха на выборах главы Белого дома.

В реальности граждан Соединённых Штатов (как и население других государств) в большей степени интересуют такие приземлённые вопросы, как величина доходов, наличие рабочих мест, социальная защищённость, ставки по кредитам и доступность жилья.

Характер отношений с Москвой никак не влияет на социально-экономическую ситуацию в США. По этой причине у американских избирателей отсутствует большой интерес к российской теме в принципе. Отношения с РФ важны для граждан Соединённых Штатов лишь с точки зрения национальной безопасности.

Россия остаётся единственным государством, способным уничтожить США с помощью межконтинентальных баллистических ракет, находящихся в арсеналах РВСН, ВМФ и ВКС. В связи с этим американский обыватель желает видеть в РФ либо дружественного предсказуемого партнёра, либо побеждённую страну, которая лишена возможности угрожать ядерной дубинкой.

Заокеанская элита учитывает весь комплекс факторов, связанных с РФ, но ситуацию видит примерно в том же ключе: Экономическое сотрудничество с Россией бесперспективно, но игнорировать геополитические интересы РФ невозможно из-за огромной военной угрозы, которую она представляет. По этой причине американцы готовы договариваться с Москвой по тем сферам, где нет абсолютного превосходства. Речь, конечно же, идёт о ядерном оружии.

Наряду с этим истеблишмент США пытается ослабить экономику России, чтобы подорвать внутреннюю стабильность и военную мощь нашей страны. В официальных документах Соединённых Штатов не говорится прямо о стремлении уничтожить РФ. Однако заокеанская армия усиливается с целью разрушения стратегического паритета и достижения превосходства над Москвой в ракетно-ядерной сфере.