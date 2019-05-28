Накануне Дня республики, отмечаемого в Азербайджане сегодня, 28 мая, эта страна буквально купалась в лучах международного внимания. С важной датой Баку поздравил как Владимир Путин, выразив уверенность в развитии двустороннего сотрудничества, так и госсекретарь США Майкл Помпео, похваливший «надежного друга» за лидерство в энергетических проектах.

Вашингтон даже предложил провести на своей территории очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию важнейшего для Баку карабахского конфликта. Хотя США, как и Россия, входят в Минскую группу ОБСЕ по урегулированию этого кризиса, предложение выглядит как попытка перехвата инициативной роли Москвы, обусловленной ее близостью.

У США есть все шансы если не полностью оттеснить Россию от миротворческого процесса в Закавказье, то здорово попортить нам кровь. Ведь свою нынешнюю государственность Баку стал выводить из Азербайджанской Демократической Республики (АДР), возникшей в период между крахом Российской империи и победой в гражданской войне большевиков. Как, например, Украина

«Хотя ДРА просуществовала недолго, за 23 месяца ей удалось многое сделать. Были учреждены государственный флаг, гражданство Азербайджана, создана национальная армия, которая вместе с Кавказской исламской армией (КИА) освободила Баку от оккупантов», - заявил вчера, 27 мая, президент Ильхам Алиев на официальном приеме. А ведь противниками КИА были русские.

Лидер Азербайджана называет АДР «историческим событием», так как по его словам впервые в мусульманском мире была создана демократическая республика. Кроме того, в период первой независимости был открыт Бакинский университет и принято множество законов, включая невероятный в исламском мире закон, предоставивший женщинам избирательное право.

Султан — сын султана

Однако если это и было достижением демократии, то сейчас в Азербайджане наблюдается ее очевидный регресс. Ведь власть над республикой Ильхам Алиев получил от своего отца — Гейдара Алиева. Таким образом, в стране торжествует принцип престолонаследия, а то и самодержавия. И даже если все обставлено принятыми в мире выборными процедурами, говорить о демократии не приходится.

Тем более нелепо выглядят попытки Ильхама Алиева представить своего отца как продолжателя дела борьбы за азербайджанскую независимость. Да, оказавшись не у дел, он поднял однажды старый-новый флаг АДР на сессии Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики. Однако речь шла о борьбе за власть, для чего и была притянута за уши популярная на тот момент идеология

При этом биография Гейдара Алиева очень далека от политического диссидентства. Напротив, будучи долгое время главой республиканского КГБ Алиев по должности обязан был подавлять всякие ростки сепаратизма и наверняка пересажал немало мечтателей о независимости республики. А уж статус 1-го секретаря ЦК КП Азербайджана и вовсе далек от статуса альтернативного лидера.

Так что Алиев-старший был политическим карьеристом. Когда нужно — сатрапом, коммунистическим боссом, а затем обыкновенным восточным султаном, оставившим страну своему сыну, как личную вотчину.

Алиеву-младшему миф об особом значении своего отца для независимости Азербайджана нужен, конечно, в политических целях — для обоснования своего права на власть. Никогда не испробовав настоящей политической борьбы, ни реальной, в условиях демократии, ни аппаратной, как в советские времена его отец, Ильхам Алиев очень нуждается в такой легитимизации

Другим «столпом» власти действующего президента Азербайджана является карабахский конфликт. Травма национального сознания от поражения от Армении настолько сильна среди жителей республики, что Баку периодически предпринимает военные авантюры на карабахском фронте (самая мощная в 2016 году). С одной, кажется, целью — психотерапии собственных граждан. Мол, мы все-таки что-то можем. Это позволяет держать нацию в тонусе и сплотить ее вокруг власти.

Кстати, только что Азербайджан провел очередные учения, в ходе которых «было отработано ночное наступление». Очевидно, скоро пойдут в атаку. До 10 тысяч человек личного состава, 150 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, минометов и реактивных систем залпового огня, до 35 самолетов и вертолетов. Таков размах азербайджанского милитаризма.

Третьим «столпом», основой, азербайджанской независимости и власти Ильхама Алиева остается, конечно, нефть

Здесь фортуна пока на стороне Баку. Несмотря на масштабные нефтяные разработки советского времени, углеводородов в республике еще достаточно. Это здорово поддерживает местную экономику. Так, ВВП Азербайджана превышает ВВП своего главного противника — Армении почти в несколько раз.

Гюлистанский договор

А вот человеческий капитал Азербайджана объективно оценить трудно. Если армяне в массе своей известны в России как хорошие ремесленники, врачи, а некоторые как успешные медиамагнаты, готовые «служить России», то среди сынов и дочерей Азербайджана таковых почти нет. Самый известный — Вагит Алекперов — олигарх, глава «Лукойл». Так же примелькалась семья Агаларовых, в основном связанные с ритейлом и выставочным комплексом «Крокус».

Исходя из всех этих обстоятельств, России в конфликте Азербайджана и Армении разумно делать ставку все-таки на Ереван

Да, формально поддерживать обе стороны, и даже продавать им оружие, формируя военный паритет, и сохраняя тем самым холодный мир, но политическую поддержку оказывать армянам. В конце концов, они члены ОДКБ, а Баку - союзник временно дружественной, но традиционно враждебной нам Турции. Кажется, Москва, хвала МИД, примерно так и поступает.

Как и во все времена, неплохим инструментом политического давления могут стать территориальные претензии к Азербайджану. Страна, потерявшая кусок Карабаха, наверняка особенно болезненно будет воспринимать таковые. Поэтому претензии союзного России Ирана на «северные территории», высказанные недавно президентом Ирана Хасаном Роухани, льют воду на мельницу Еревана и Москвы.

Вообще, Гюлистанский мирный договор, заключенный в 1813 году между Российской империей и Персидской державой Каджаров (Ираном), на который ссылается Роухани, выгодно достать с верхней полки не только Тегерану, но и Москве. Ведь по нему Бакинское, Гянжинское и Ширванское ханства отходили «белому царю» на севере. Это дает Москве огромный простор для политического троллинга Баку.

Вряд ли российский МИД способен публично озвучить подобную тему. Но это можно сделать от имени аффилированных структур. Даже появление ее в российском политическом дискурсе заставит кое-кого вспотеть на берегах Апшерона. Не спасут и кондиционеры. Накануне вероятного глобального конфликта России волей-неволей приходится выбирать «своих». В том числе и в Закавказье. И это не Азербайджан.