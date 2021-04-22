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Напугали и уходим: российские войска вернутся от западных границ в пункты постоянной дислокации

Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 14:54
1 мин
Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 14:54
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. Все поставленные задачи достигнуты.

По словам Шойгу, задачи внезапной проверки полностью выполнены. Военнослужащие разных родов войск продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону России.

Шойгу поставил задачу с 23 апреля приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. Также будет проведен детальный анализ и итоги внезапной проверки войск в Южном и Западном военных округах, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Россия за три недели перебросила на западные рубежи две армии и три соединения воздушно-десантных войск.

Министр обороны подчеркнул, что переброска была осуществлена в ответ на угрозы со стороны НАТО.

Ранее по теме:  Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку в Донбассе и Черноморском регионе
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Сергей Шойгу
Минобороны
Политика
Россия
Армия
Учения
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