Напугали и уходим: российские войска вернутся от западных границ в пункты постоянной дислокации

Политика

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. Все поставленные задачи достигнуты.

По словам Шойгу, задачи внезапной проверки полностью выполнены. Военнослужащие разных родов войск продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону России.

Шойгу поставил задачу с 23 апреля приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. Также будет проведен детальный анализ и итоги внезапной проверки войск в Южном и Западном военных округах, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Россия за три недели перебросила на западные рубежи две армии и три соединения воздушно-десантных войск.

Министр обороны подчеркнул, что переброска была осуществлена в ответ на угрозы со стороны НАТО.