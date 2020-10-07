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«Надо, наверное, проверить почтовый ящик»: Тихоновская ответила на объявление в розыск

Артем Денисов
7 октября, 2020 23:32
1 мин
Тихановская
Фото: Facebook

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не знает об объявлении ее в розыск МВД России.

«Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, тем более в России. У меня был слишком насыщенный график, пока я такой новости не слышала», — заявила она, сообщает РБК.

Как сообщалось, оппозиционерку Светлану Тихановскую объявили в розыск в России. Данные Тихановской легко пробиваются по поиску на сайте МВД. Сама политик несколько месяцев скрывается от преследования белорусских властей в Европе.

Ранее Тихановская провела встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Тихановская подчеркнула, что протестная волна в Беларуси не является борьбой против Европы или России, это следствие кризиса внутри страны.

темы
политика
уголовное дело
Тихановская
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