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Политика
Тихановская надеется на инвестиционную помощь со стороны Германии
6 октября, 2020 19:57
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Telegram-канал Светланы Тихановской
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская провела встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Тихановская подчеркнула, что протестная волна в Беларуси не является борьбой против Европы или России, это следствие кризиса внутри страны.
Экс-кандидат сообщила, что сейчас главная цель для белорусов – провести новые выборы.
Также Тихановская добавила, что жители Беларуси также ожидают инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям – для преодоления последствий кризиса, сообщается в ее Telegram-канале.
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