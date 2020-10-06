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Тихановская надеется на инвестиционную помощь со стороны Германии

Антон Мельников
6 октября, 2020 19:57
1 мин
у
Telegram-канал Светланы Тихановской

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская провела встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Тихановская подчеркнула, что протестная волна в Беларуси не является борьбой против Европы или России, это следствие кризиса внутри страны.

Экс-кандидат сообщила, что сейчас главная цель для белорусов – провести новые выборы.

Также Тихановская добавила, что жители Беларуси также ожидают инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям – для преодоления последствий кризиса, сообщается в ее Telegram-канале.

темы
Ангела Меркель
Беларусь
Светлана Тихановская
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