Тихановская надеется на инвестиционную помощь со стороны Германии

Telegram-канал Светланы Тихановской

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская провела встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Тихановская подчеркнула, что протестная волна в Беларуси не является борьбой против Европы или России, это следствие кризиса внутри страны.

Экс-кандидат сообщила, что сейчас главная цель для белорусов – провести новые выборы.

Также Тихановская добавила, что жители Беларуси также ожидают инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям – для преодоления последствий кризиса, сообщается в ее Telegram-канале.