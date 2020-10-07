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Политика
Скрывающуюся в Европе Светлану Тихановскую объявили в розыск в России
7 октября, 2020 16:55
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Facebook.com/svetlanatihanovskaya2020/
Оппозиционерку Светлану Тихановскую объявили в розыск в России. Сама политик несколько месяцев скрывается от преследования белорусских властей в Европе.
Данные Тихановской легко пробиваются по поиску на сайте МВД. На это обратил внимание Telegram-канал Baza.
В Беларуси Тихановскую обвиняют по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».
Накануне она встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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