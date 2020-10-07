Скрывающуюся в Европе Светлану Тихановскую объявили в розыск в России

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Оппозиционерку Светлану Тихановскую объявили в розыск в России. Сама политик несколько месяцев скрывается от преследования белорусских властей в Европе.

Данные Тихановской легко пробиваются по поиску на сайте МВД. На это обратил внимание Telegram-канал Baza.

В Беларуси Тихановскую обвиняют по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».

Накануне она встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель.