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Политика
На Украине испугались из-за предложения Ангелы Меркель Владимиру Путину
25 июня, 2021 04:33
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фото: 2000.ua
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил об опасениях из-за предложения канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит Евросоюза с российским лидером Владимиром Путиным.
«Выглядит сюрреалистично. То есть ерундой. Говорят даже, что Макрон это поддерживает. На фоне российских войск и вооружения на наших границах и атаки на британский эсминец сегодня в Черном море», - написал Климкин на своей странице в Facebook.
Бывший глава дипломатии Украины отметил, что «не завидует» Зеленскому на переговорах с Меркель, которые состоятся в Берлине 12 июля.
Накануне президент Франции и канцлер Германии Ангела Меркель сделали «неожиданный ход» для других стран относительно отношений с Россией.
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