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Политика
Меркель и Макрон сделали «неожиданный ход» для других стран относительно отношений с Россией
23 июня, 2021 18:37
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президента России Владимира Путина могут позвать на будущий саммит ЕС на уровне глав государств. С соответствующей идеей выступила канцлер Германии Ангела Меркель, ее поддержал лидер Франции Эммануэль Макрон.
Как сообщили дипломатические источники Financial Times, Берлин и Париж сделали «неожиданный ход» для других стран своим предложением по развитию отношений с Москвой.
Как выяснилось, после саммита Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве Берлин сделал вывод, что их встреча - образец того, как оживить отношения с РФ.
Издание предполагает, что предложение Меркель и Макрона вызовет тревогу у стран Балтии и Польши.
Ранее Путин пообещал скучать по Меркель после ее ухода из политики.
Вопрос по теме:
Владимир Путин принял бы предложение участвовать в саммите Евросоюза на уровне глав государств или выдвинул условия?
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