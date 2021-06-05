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Политика
«Я ее очень высоко ценю»: Владимир Путин пообещал скучать по Меркель
5 июня, 2021 12:21
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Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин пообещал скучать по канцлеру Германии Ангеле Меркель после ее ухода из политики.
Об этом российский лидер сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», - сказал он.
Меркель сообщила о своем решении уйти с поста канцлера осенью 2018 года. Свою должность она должна покинуть после 2021 года после истечения ее полномочий. После этого Меркель пообещала окончательно уйти из политики, пишет РИА «Новости».
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