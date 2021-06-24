Макрон по прибытии на саммит ЕС предложил форму переговоров с Россией. Путину она вряд ли понравится
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе. Оно касалось диалога с Россией.
Макрон заявил, что мириться с отсутствием регулярного диалога с РФ больше невозможно.
«В этом диалоге необходимо защищать интересы европейских стран и делать это с требовательностью», - сказал президент. Его цитирует ТАСС.
Макрон объяснил: диалог нужен «для стабильности всего еропейского континента». Он подчеркнул, что главное условие совместных с Россией дискуссий - требовательность по отношению к ней.
Президент вспомнил прошедший саммит глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он назвал форму переговоров «структурирующей».
Накануне президент Франции и канцлер Германии Ангела Меркель сделали «неожиданный ход» для других стран относительно отношений с Россией.
9 мая Путин заявил, что Россия продолжит защищать национальные интересы, и предупредил недругов.