Что Владимир Путин точно не простит? На параде президент предупредил недругов

Политика

Президент России Владимир Путин выступил перед началом парада, посвященного 76-летию Победы. С трибуны глава государства заявил, что не будет прощения тем, «кто вновь замышляет агрессивные планы».

В речи Путина говорилось: «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы». Его слова приводит ТАСС.

Президент подчеркнул, что Россия продолжит защищать национальные интересы. Путин пообещал, что страна всегда будет помнить о подвиге советского народа.

Ранее стало известно, что на парад в Москву приехал один иностранный лидер.