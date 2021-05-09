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Политика
Что Владимир Путин точно не простит? На параде президент предупредил недругов
9 мая, 2021 10:59
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Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин выступил перед началом парада, посвященного 76-летию Победы. С трибуны глава государства заявил, что не будет прощения тем, «кто вновь замышляет агрессивные планы».
В речи Путина говорилось: «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы». Его слова приводит ТАСС.
Президент подчеркнул, что Россия продолжит защищать национальные интересы. Путин пообещал, что страна всегда будет помнить о подвиге советского народа.
Ранее стало известно, что на парад в Москву приехал один иностранный лидер.
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