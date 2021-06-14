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Политика
На Украине «договорились» до обмена Крыма на «Северный поток – 2»
14 июня, 2021 15:35
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Jens Büttner/ZB/Global Look press
«Освобождение» украинских территорий и энергетическая безопасность Украины должны стать условиями запуска газопровода «Северный поток-2». Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, Киев против «Северного потока-2». Однако у Украины есть условия для его запуска. «Освобождение наших территорий и энергетическая безопасность страны. Это справедливая компенсация за угрозы», - приводит его слова «РИА Новости».
Глава украинского МИДа подчеркнул, что газопровод является угрозой не только для экономики Украины, но и для ее безопасности.
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