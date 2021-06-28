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Политика
На Украине будут отбирать землю у россиян
28 июня, 2021 07:32
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Pixabay
Сделки по приобретению украинской земли российскими гражданами будут теперь отслеживаться, а покупки - конфисковываться. Такое заявление в эфире телеканала «Дом» сделал глава Минэкономики Украины Тарас Высоцкий.
Чиновник заявил, что граждане России не смогут купить участки земли на Украине, так как это запрещено законом. Он подчеркнул, что попытки обойти запрет и оформить сделки через украинцев будут отслеживаться.
По словам Высоцкого, если факты приобретения земли будут выявлены, то участки будут конфискованы в пользу государства. В качестве проверки перед оформлением сделки будут изучаться источники средств, которыми расплачивается покупатель, пишет «ПолитЭксперт».
Украина не платит и остается при этом участником союза с Россией.
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