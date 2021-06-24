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Экологическая катастрофа: Украина становится пустыней
24 июня, 2021 09:07
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Pixabay
Климатические изменения на территории Украины могут через несколько десятков лет превратить страну в пустыню. Такой прогноз сделали в министерстве экологии страны.
Уже сейчас около 20 млн гектар земли подвержено пыльным бурям, а на 6 млн гектар происходит эрозия. Экологи отметили, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод являются основными факторами, которые приведут к экологической катастрофе Украины.
При этом политики не уделяют этой проблеме должного значения. Однако, если не отреагировать на проблему своевременно, то Украина столкнется с серьезным дефицитом воды и продовольствия, пишет «ПолитЭксперт».
Украина не платит и остается при этом участником союза с Россией.
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