Мультфильм для начала Третьей мировой войны

Активно муссировать темы наших великих побед и подчёркивать боеспособность русской, советской и российской армий деятели отечественного искусства, нередко, начинают в преддверии очередной кровавой бани.

Этой осенью маленьких россиян «накроет» ура-патриотическая агитка. К 220-й годовщине эпическо-героического перехода Александра Васильевича через Альпы в кинотеатрах покажут пафосный мультфильм, где русский полководец Суворов говорит голосом… Константина Хабенского.

Спойлер

Конюх Гришка безнадёжно влюблён в Соню, дочь зажиточного купца Пшеницына. Купеческую дочь хотят отдать за обедневшего графа Петра Владыкина, имеющего виды на состояние её отца. Но начинается военная кампания Суворова. Владыкину приходит повестка. Гришка решает, что армейская лямка и подвиги — кратчайший путь к сердцу Сони. Он выдаёт себя за графа, чтобы принять участие в швейцарском походе, вернуться героем и на правах победителя официально претендовать на руку и сердце девушки. Что, собственно, и происходит. Каково?

Немного истории

В канун Второй мировой войны на экраны вышел фильм «Суворов», снятый режиссёрами Всеволодом Пудовкиным и Михаилом Доллером с незабвенным Николаем Черкасовым в главной роли.

Что любопытно? Фильм о Суворове 1940 года начинался с польской кампании (после боя под Соколкой). Это, фактически, проводило прямую параллель с разгромом Польши в 1939-м.

Напомним, в сентябре 1939 года войска РККА оттяпали у поляков Западную Белоруссию. Произошло это, между прочим, в полном соответствии с секретным протоколом к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом.

СССР и Гитлеровская Германия «дербанили» сферы влияния в Европе. Молотов жал руку фашистам. А затем страну утопили в крови, списав всё на их вероломство. Теперь мы с удовольствием, на правах победителей, выгоняем из телевизионных студий поляков, рискнувших (цитата ведущего) «открыть свой поганый рот» и назвать наших дедов «красными фашистами».

Это враньё. Наши деды, конечно же, не были красными фашистами. Скорее, жертвами заговора двух негодяев мирового масштаба, устроивших передел мира, в результате которого погибли миллионы

Что же там далее по сюжету в художественном фильме 1940 года? Всё как надо. Суворов входит в конфронтацию с одиозным Павлом I. Отправляется в ссылку. А возвращается из неё для исполнения последнего, но виртуозного аккорда своей блистательной военной карьеры — швейцарского похода. Заканчивается фильм сценой штурма Чёртового моста.

О, Чёртов мост! Ты стал метафорой. Твой переход — один из символов подлинного героизма русских солдат и доблестных офицеров, которые сначала вязали офицерскими шарфами брёвна. Потом героически срывались в пропасть, уже в полёте прося товарищей помянуть их беспримерный героизм в реляции Государю

Но зададимся вопросом!

Что делал Суворов в Альпах с 20-ю тысячами русских солдат?

Изначальной целью Суворова была очистка Швейцарии от революционных французских войск с последующим походом на мятежную столицу Франции.

Париж был городом, который провозгласил равенство, братство и свободу, а ещё — смерть королям. Это вызвало нешуточное беспокойство в России. Именно Суворов должен был усмирить Францию, загнать людей в то бесправие, в котором они пребывали ранее, подавить революцию.

Задумайтесь!

Двадцать тысяч русских пехотинцев более двух тысяч километров шли для того, чтобы «вразумить» восставший французский народ, не имевший ни малейшего отношения к России. Загнать его обратно «под лавку». Рухнуть по дороге в альпийские пропасти во славу монархии, не сумевшей предложить народам Франции и России ничего, кроме угнетения, бесправия и, конечно же, воспеваемых впоследствии веками массовых смертей «во славу Отечества»

Мы искренне полагаем, что 13-ю годами позже корсиканский узурпатор вероломно атаковал Россию с целью её порабощения, уничтожения русского народа. И никак не хотим вспомнить о том, что еще в 1800 году Наполеон на правах первого консула договорился с Павлом Первым о совместном походе… на Индию.

Именно походом на Индию, а не на нашу страну грезил ассоциировавший себя с Александром Македонским «узурпатор». А вот на Россию, которую он считал дремучей и отсталой страной, ему было, в принципе, наплевать.

И Павел I ударил с Бонапартом по рукам, назначив генерала-кавалериста Матвея Платова атаманом Донского казачьего войска и повелев ему тем же летом вести казаков на завоевание Индии. Только убийство Павла I в Михайловском замке в ночь на 12 марта 1801 года помешало реализации совместного русско-французского похода

Ничего не напоминает? «Наполеоновские» планы по переделу сфер влияния мире, ввод войск в Афганистан, война в Сирии, Донбасс, Украина, а не ремонт облезлых пятиэтажек с падающими балконами где-нибудь в Череповце, и не обустройство канализации в глубинке, — вещи одного порядка. Они по сей день являются частью шапкозакидательской политики России.

Но вернёмся к XIX веку. Суворов ушёл из жизни через несколько месяцев после взятия «Чёртова моста». Его здоровье было бесконечно подорвано швейцарским походом (вот вам главная жертва никому не нужных баталий).

Впереди была Отечественная война 1812 года, подающаяся сегодня и вчера, как акт агрессии со стороны «корсиканца-узурпатора». Но давайте вспомним про Тильзитский договор 1807 года, согласно которому Россия признавала все завоевания Бонапарта и присоединялась к континентальной блокаде Англии, обязуясь помогать Франции во всякой наступательной и оборонительной войне.

Заключивший с Наполеоном мир царь Александр I, как считают многие историки, спровоцировал Бонапарта на агрессию. Так Михаил Покровский в опубликованном еще до революции пятитомнике «Русская история с древнейших времён» прямо указывает:

«Нашествие Наполеона было по существу актом необходимой самообороны»

От чего? Ни для кого не секрет, что русские войска готовились к вторжению в признанное Россией по Тильзитскому договору Герцогство Варшавское. Александр Павлович было очень охоч до вмешательства в дела германских государств, что ему прямо запрещала секретная часть им же подписанного договора. И ещё. Россия, де-факто, отказалась участвовать в «континентальной блокаде» против Англии. Соврамши, Государь!

Бонапарт, изначально, был намерен отбить охотку у России протягивать руки за пределы той географической линии, которая была яснее ясного очерчена Тильзитским договором. Но вот беда — зашёл слишком далеко. И расплатился с лихвой за «сидение в Москве»

Идём дальше. 1830 год. Восстаёт Бельгия и отделяется от Голландии. Почти сразу же выходит манифест Николая I, которым он грозит Бельгии за этот бунт, за отделение от Голландии без «санкции» Санкт-Петербурга. Собираются войска для того, чтобы подавить бельгийскую революцию, провозгласившую важнейшие тезисы о правах человека, свободе, конституции.

Вторжение русских войск в Бельгию не состоялось. Царю помешало восстание поляков. Поляки восставали во второй раз. Первый – в 1794-м, второй – в 1830-м, когда у Николая I сорвались планы по наведению порядка в Бельгии, а третий — в 1863-м.

Коснёмся «польского вопроса». Во все времена Империя упорно вешала, ссылала в Сибирь, отправляла в тюрьмы, выгоняла польские элиты в эмиграцию, чтобы вытравить саму мысль о возможности независимости Польши от России. Насколько бессмысленно это было? Нам наглядно показала история. Съездите сегодня в Польшу или Литву. Вы узнаете о том, как там любят русских.

А что насчёт Венгрии? Венгерскую революцию Россия подавляла вместе с Австрией. Или, если быть точными, вместо неё. В 1848 году Русская армия шла за сотни километров пешим ходом, чтобы вернуть венграм ту власть, которая в сердцах и душах восставших людей ничего кроме ненависти не вызывала.

Русские отряды генерала-майора Энгельгардта и полковника Скарятина вторглись в Трансильванию, заняв Кронштадт и Германштадт. Зачем?! Россию беспокоило, что в венгерском бунте принимают самое деятельное участие поляки, и «посему восстание в наших западных губерниях весьма вероятно». Русские наступали, наступали, наступали туда, куда им соваться не следовало по определению.

Романовы, добросовестно исполняя роль жандарма Европы, посылали русские корпуса в Италию, Венгрию, шли в Париж, демонстрировали длину рук России, пытаясь сорвать ненавистные якобинские платки и восстановить старый порядок.

Но закончила династия свою «вселенскую миссию» в вагоне поезда на станции Псков, где Николай II отрёкся от престола в собственной стране. Затем был подвал Ипатьевского дома в Екатеринбурге.

Последний государь, как и его предшественники, предпочитавший не заниматься судьбой своего народа, а «мысливший в мировом масштабе», был убит вместе с наследниками, супругой и частью окружения руками тех, чьё восстание он так бездарно прошляпил в 1917-м. А ведь всё казалось таким незыблемым. Таким вечным

Может быть, Россия генералиссимусов и генсеков вела более рассудительную политику, чем Россия царей? Так и не договорившись с Гитлером и утопив народ в крови, Советский Союз по завершении Второй мировой вновь примется «наводить порядок в мире».

Москва бросит танки против вышедших с протестом берлинских рабочих в 1953 году, против повстанцев в Будапеште в 1956-м, против устроителей Пражской весны 1968 года. Любые поползновения к равноправию, справедливости, свободе будут безжалостно подавляться «монстром с Востока».

Нет демократии!

Нет равноправию!

Нет многопартийной системе!

Да цензуре!

Да ссылкам!

Да подавлению инакомыслия!

Да расстрелам!

Имперские замашки сменились советскими — ничуть не лучшими. А во главе страны вместо недальновидных и кровавых Романовых стояли генсеки с наглядными признаками атрофии мозга.

Посылая тысячи людей на смерть в Афганистан, откуда они возвращались с чувством хорошо выполненного интернационального долга, порой, в гробах, эти неучи вели страну прямиком в Беловежскую пущу, где три мужичка «под водочку» подписали Советской Империи смертный приговор на пеньке.

А что же там, в Европах? Франция, где революция свершилась, несмотря ни на какие потуги её пресечь, Австрия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия живут в едином ансамбле европейских народов. Там не унижают граждан ни 100-долларовыми зарплатами, ни такими же нищенскими пенсиями.

Там не страшно ходить мимо домов, боясь, что на голову тебе свалится балкон вместе с вышедшим на него покурить Ванькой. Нет обезлюдевшего Дальнего Востока, где готовы раздавать земли гектарами: «Только вернитесь, граждане!», нет 20-миллионой армии нищих, нет колоссального разрыва в обществе между нуворишами, успевшими ограбить свой собственный народ, и теми, кому такой «счастливой возможности» не представилось.

Нет «серых» зарплат в конвертах, нет скрывающихся под личиной православных активистов прохиндеев, которые могут не платить даже эту зарплату годами сходящим с ума от безденежья людям с молчаливого благословения государственных контролирующих органов.

Чем же заняты сегодня мы? Крым, Сирия, Украина, Донбасс, где нас нет, на фоне подавления уличных протестов, где мы, как раз-таки, есть, но по разные стороны баррикад

Нам, недовольным повышением пенсионного возраста, порядком проведения выборов, арестом невиновных, положением вещей в стране в целом, власть готова щедро раздавать «двушечки», «трёшечки» и «пятихатки». России не нужно гражданское общество.

Кому-то опять хочется сделать из нас послушное стадо, воодушевлённое мультипликационными мантрами о мнимом величии народа, ставшего благодаря своей агрессивной многовековой политике мировым изгоем.

Такая история.