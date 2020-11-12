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Московские власти хотят получить данные россиян через магазины и фудкорты

Марьям Ибрагимова
12 ноября, 2020 15:58
1 мин
Фото: appadvice.com
Фото: appadvice.com

Система QR-кодов, по всей видимости, очень полюбилась московским властям. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк предложил магазинам, фудкортам и сетям быстрого питания не оставаться в стороне и тоже ввести «ковидные» пропуска.

По его словам, официального приказа пока нет, соответственно, систему чек-инов вводить необязательно. Данное нововведение носит рекомендательный характер, поэтому штрафовать бизнесменов за игнорирование предложения никто не будет.

«Но я хотел бы отметить, что соблюдение всех мер, предусмотренных указом мэра, позволит не вводить более жесткие ограничения в городе», – цитирует Немерюка РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на регистрацию посетителей по QR-кодам перешли московские музеи и кинотеатры. Впервые «ковидные» пропуска появились в столице 15 октября – их ввели в ночных клубах.

темы
Москва
коронавирус
QR-коды
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