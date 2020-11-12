Музеи и кинотеатры Москвы переходят на регистрацию по QR-кодам

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Музеям, зоопаркам, кинотеатрам и другим учреждениям культуры Москвы рекомендовано ввести систему регистрации по QR-кодам, говорится в приказе столичного департаментом культуры.

Кроме того, с 13 ноября по 15 января приостанавливается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, проводимых организациями, подведомственными Департаменту культуры города, за исключением официальных мероприятий.

Федеральные музеи, подведомственные Минкульту, останутся открытыми, однако для посещения будут доступны только основные экспозиции, сообщает РБК.

Как сообщалось, инициатива о введении ввести системы идентификации клиентов ночных баров и клубов Москвы с использованием QR-кодов выдвинули сами представители развлекательных заведений, сообщил глава города Сергей Собянин.