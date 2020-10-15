Собянин: Использовать QR-коды в барах и клубах предложили владельцы заведений

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Инициатива о введении ввести системы идентификации клиентов ночных баров и клубов Москвы с использованием QR-кодов выдвинули сами представители развлекательных заведений, сообщил глава города Сергей Собянин.

«Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие», — сказал мэр. Чтобы этого не случилось, была придумана система контроля на входе в ночные клубы и бары, чтобы городские власти видели, кто из посетителей в дальнейшем заболел коронавирусом. «В случае заражения человека очень быстро можно найти других, которые контактировали в этот день с этим человеком, диагностировать его», — отметил Собянин, сообщает РБК.

Как сообщалось, с 19 октября вход в ночные клубы Москвы станет доступен только после регистрации с помощью QR-кода или СМС.

Ковидные ограничения сильно коснулись ночной развлекательной индустрии. Вводить новые запреты местные власти не хотят, а просить посетителей соблюдать дистанцию и носить медицинскую маску в заведении – бесполезно.