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Политика
МИД РФ заявил о готовящемся визите специалистов ОЗХО по делу Навального
15 октября, 2020 16:17
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RT на русском
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что в Россию приедут специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
По словам Захаровой, сейчас ведётся работа по подготовке такого визита. Приезд представителей ОЗХО вызван недавним инцидентом с предполагаемым отравлением оппозиционного политика Алексея Навального боевым веществом «Новичок», передает «Комсомольская правда».
Ране стало известно, что Евросоюз принял санкции против России из-за инцидента с Навальным. Позднее к ним присоединилась Великобритания.
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