Власти Великобритании не остались в стороне в деле Алексея Навального

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В Великобритании приняли решение поддержать ЕС и ввести аналогичные санкции против ряда российских высших чиновников и одного института. Поводом, по-прежнему, является отравление оппозиционера Алексея Навального.

«Великобритания применит санкции, объявленные ЕС против шести физических лиц и одной организации, связанных с отравлением и покушением на убийство Навального», - гласит поступившее от британского МИДа сообщение.

Объектами ограничений стали: директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы АП Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и двое замглавы Минобороны Павел Попов и Алексей Криворучко. Также санкции введены в отношении Научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Как передает «Интерфакс», в России уже обещали дать адекватный ответ на «любые рестрикции».